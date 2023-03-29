В Подмосковье направили на переработку 9,5 млн тонн отходов с 2019 года

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В Московской области направили на переработку 9,5 млн т отходов с 2019 года.
В Подмосковье направили на переработку 9,5 млн тонн отходов с 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наши жители активно сортируют отходы дома, делят их на синий и серый баки, привозят крупногабаритный мусор на пункты «Мегабак», участвуют в экологических акциях и субботниках», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

За три года в области закрыли все мусорные полигоны и создали 11 современных комплексов по переработке ТКО.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

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