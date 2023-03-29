В Подмосковье построят более 40 гостиниц за пять лет

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о планах по строительству гостиниц на ближайшие пять лет.
В Подмосковье построят более 40 гостиниц за пять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня в Подмосковье заявлено 43 проекта по строительству гостиниц в регионе, реализация которых запланирована до 2027 года. Общий объём инвестиций превышает 49 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По её словам, гостиницы будут построены в 22 округах, шесть объектов заработают уже в 2023 году.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить