В Подмосковье построят более 40 гостиниц за пять лет
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня в Подмосковье заявлено 43 проекта по строительству гостиниц в регионе, реализация которых запланирована до 2027 года. Общий объём инвестиций превышает 49 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
По её словам, гостиницы будут построены в 22 округах, шесть объектов заработают уже в 2023 году.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.