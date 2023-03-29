В Подмосковье построят более 40 гостиниц за пять лет

В Московской области рассказали о планах по строительству гостиниц на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня в Подмосковье заявлено 43 проекта по строительству гостиниц в регионе, реализация которых запланирована до 2027 года. Общий объём инвестиций превышает 49 млрд рублей», — заявила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По её словам, гостиницы будут построены в 22 округах, шесть объектов заработают уже в 2023 году.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.