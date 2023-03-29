Онищенко: пик пандемии COVID-19 пройден

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

«Ситуация под контролем, эпидемический пик пандемии пройден. Каких-то предвестников, что она даст новую вспышку, нет, но это вовсе не значит, что этого не произойдёт. Пока популяционный иммунитет, который мы создали с помощью вакцинации и за счёт переболевших, срабатывает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, заболеваемость не уйдёт полностью, и это нужно понимать.

Как добавил Онищенко, людям с хроническими заболеваниями и проблемами со здоровьем важно по-прежнему проявлять осторожность, в том числе вакцинироваться, носить маски.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».