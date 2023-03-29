К проекту «Активное долголетие» в Подмосковье присоединились ещё 10,5 тысяч человек

К проекту «Активное долголетие» в Московской области присоединились более 10,5 тыс. человек с начала марта 2023 года. Таким образом, общее количество участников превысило 240 тыс.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Как отметили в ведомстве, в среднем за месяц к проекту присоединяются более 5 тыс. жителей.

С середины апреля в «Активном долголетии» начнётся сезон велопроката и проката самокатов, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что зимняя спартакиада пенсионеров Удмуртии состоится 26 марта в Ижевске. Ожидается более 450 участников.