К проекту «Активное долголетие» в Подмосковье присоединились ещё 10,5 тысяч человек

Короткая ссылка
К проекту «Активное долголетие» в Московской области присоединились более 10,5 тыс. человек с начала марта 2023 года. Таким образом, общее количество участников превысило 240 тыс.
К проекту «Активное долголетие» в Подмосковье присоединились ещё 10,5 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Как отметили в ведомстве, в среднем за месяц к проекту присоединяются более 5 тыс. жителей.

С середины апреля в «Активном долголетии» начнётся сезон велопроката и проката самокатов, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что зимняя спартакиада пенсионеров Удмуртии состоится 26 марта в Ижевске. Ожидается более 450 участников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить