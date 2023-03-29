На забегах в Москве будет организован сбор игрушек и других вещей для больных раком детей

На забегах «Бегового сообщества» в Москве в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Искорки добра» организуют сбор игрушек и других вещей для больных раком детей.

Как рассказал сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов, будет запущен масштабный проект «Стань искоркой добра», представителями которого станут известные спортсмены, артисты и блогеры.

«Этот сезон — особенный для нашей команды. В 2023 году мы отмечаем 10-летие первого весеннего старта на 5 км и главного старта страны на 42,2 км – Московского марафона. Также в этом году свой 100-летний юбилей отмечает Москомспорт, при поддержке которого проходят наши забеги. В эти выходные мы открываем юбилейный год, в котором продолжим развивать уже начатые направления и планируем реализовать несколько важных проектов. Одним из них станет работа с благотворительными фондами. Мы хотим вдохновлять людей двигаться вперёд, улучшать себя и мир вокруг через бег», — отметил он.

В течение всего бегового сезона будет проведён ряд мероприятий, главная цель которых — привлечь внимание к деятельности фонда и сделать благотворительность привычной частью жизни людей.

При регистрации на старты «Бегового сообщества» в 2023 году бегуны смогут сделать пожертвование в пользу фонда. Ещё один способ присоединиться к проекту — участвовать в сборе «Коробок храбрости» с вещами, которые необходимы подопечным фонда в поликлиниках и больницах.

Открытие бегового сезона состоится в воскресенье, 2 апреля. В «Лужниках» пройдёт забег «Апрель».

Отмечается, что принести необходимые вещи в первые «Коробки храбрости» можно уже в дни выдачи стартовых пакетов — 31 марта и 1 апреля в павильоне катка «Южный полюс».