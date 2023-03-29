Врача частной скорой помощи, высадившего больного ребёнка из машины, задержали в Видном

Врача частной скорой помощи, высадившего из автомобиля больного пневмонией ребёнка, задержали в подмосковном Видном.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Следственного управления СК.

По данным следственного органа, 52-летний сотрудник частной медицинской организации подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в покушении на мошенничество в крупном размере.

По информации следствия, 11 марта этого года подозреваемый, оказывая экстренную помощь ребёнку на автомобиле скорой на коммерческой основе, потребовал от матери мальчика дополнительную оплату свыше ранее уплаченной суммы за оказание этой услуги.

Когда мужчина не получил требуемую сумму, то он попросил женщину с ребёнком покинуть машину скорой, рассказали в СК.

В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Как писали СМИ, мальчика нужно было перевезти из одной больницы в другую. Диспетчер назвал по телефону одну сумму, но в автомобиле выяснилось, что необходимо заплатить в несколько раз больше.

При этом жена фельдшера скорой ранее рассказала RT свою версию произошедшего.

«Ребёнка он [фельдшер] вернул обратно в больницу не потому, что семья денег недоплатила, а потому, что в Морозовскую больницу их бы всё равно не приняли. Родители мальчика обманули, что договорились с ней о госпитализации. После созвона с больницей выяснилось, что договорённостей у семьи нет», — отметила она.

По словам женщины, после огласки этой истории они с мужем столкнулись с волной критики, а супруга уволили.