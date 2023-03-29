Депутат Салаева рассказала об инициативах по развитию детского туризма

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Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала подробности об инициативах, направленных на развитие детского туризма.
Депутат Салаева рассказала об инициативах по развитию детского туризма
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что на рассмотрение экспертного совета при комитете по туризму представлен законопроект, закрепляющий понятия «экскурсия», «путешествие», «поход» и «экспедиция».

«Сейчас наблюдается явный перекос в сторону детского отдыха, есть проблема доступности туристских продуктов для детей, так как чётких формулировок нет, а вот подмена понятий «детский отдых» и «детский туризм» есть», — пояснила Салаева.

По её словам, организацией экскурсий и путешествий для школьников занимаются учителя, родители, самозанятые экскурсоводы, самодеятельные кружки, общественные организации, не входящие в Единый федеральный реестр туроператоров.

Депутат выразила надежду, что законопроект поможет развивать детский туризм и обеспечит транспортную и информационную безопасность детей и молодёжи.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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