МВД: киберпреступность в России выросла на 17% с начала года

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Число зарегистрированных киберпреступлений в России за два месяца выросло на 17,1% год к году, сообщили в пресс-центре МВД.
МВД: киберпреступность в России выросла на 17% с начала года
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Отмечается, что в целом оперативная обстановка в России по итогам двух месяцев осталась стабильной. За это время зарегистрировано на 20% меньше разбоев и на 13,7% меньше грабежей.

В МВД уточнили, что в части киберпреступлений особо выросло число таких деяний с использованием «фиктивных электронных платежей», также зафиксирован рост мошенничества в сфере компьютерной информации.

Отмечается рост киберпреступности в части публичных призывов к террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма.

Ранее глава департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских отметил, что Россия считает нужным усилить международную работу для устранения беспредела в кибербезопасности.

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