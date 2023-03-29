МВД: киберпреступность в России выросла на 17% с начала года

Число зарегистрированных киберпреступлений в России за два месяца выросло на 17,1% год к году, сообщили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что в целом оперативная обстановка в России по итогам двух месяцев осталась стабильной. За это время зарегистрировано на 20% меньше разбоев и на 13,7% меньше грабежей.

В МВД уточнили, что в части киберпреступлений особо выросло число таких деяний с использованием «фиктивных электронных платежей», также зафиксирован рост мошенничества в сфере компьютерной информации.

Отмечается рост киберпреступности в части публичных призывов к террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма.

Ранее глава департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских отметил, что Россия считает нужным усилить международную работу для устранения беспредела в кибербезопасности.