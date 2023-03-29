В Минтрансе рассказали о рекордном количестве заявленных на лето авиарейсов в Турцию
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Об этом пишут «Известия».
По итогам консультаций с турецкой стороной в конце 2022 года было увеличено количество рейсов на отдельных направлениях, проинформировали в ведомстве.
«Вместе с тем, помимо регулярных рейсов, российские авиакомпании запланировали выполнение и ряда чартерных перевозок. Все рейсы российских авиакомпаний были подтверждены турецкой стороной в полном объёме с соответствующим обеспечением наземного обслуживания», — уточнили в министерстве.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.