В Минтрансе рассказали о рекордном количестве заявленных на лето авиарейсов в Турцию

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В Минтрансе России подтвердили информацию о том, что в летнем сезоне 2023 года российскими авиакомпаниями заявлено рекордное количество рейсов в Турцию — более 700 в неделю.
В Минтрансе рассказали о рекордном количестве заявленных на лето авиарейсов в Турцию
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Об этом пишут «Известия».

По итогам консультаций с турецкой стороной в конце 2022 года было увеличено количество рейсов на отдельных направлениях, проинформировали в ведомстве.

«Вместе с тем, помимо регулярных рейсов, российские авиакомпании запланировали выполнение и ряда чартерных перевозок. Все рейсы российских авиакомпаний были подтверждены турецкой стороной в полном объёме с соответствующим обеспечением наземного обслуживания», — уточнили в министерстве.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

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