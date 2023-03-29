В восстановлении инфраструктуры Донбасса участвуют более 6000 строителей из Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Строительно-монтажные работы уже завершены на 57 объектах. Сейчас в Мариуполе от Подмосковья задействовано более 6000 человек и 115 единиц строительной техники», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов.
Прежде всего подмосковные строители восстанавливают жилые дома и социальные объекты.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».