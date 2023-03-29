Уральский федеральный университет примет студентов на новой площадке в Китае
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Уральскому университету в Лоян будут переданы четыре учебных экспериментальных здания, в которых будут 58 лабораторий, 64 обычных аудитории, 30 учебно-исследовательских и офисных помещений для преподавателей и четыре лекционных зала», — рассказали в УрФУ.
Университет запустит на площадке в КНР программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.