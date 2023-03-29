Карчаа поддержал позицию МАГАТЭ о недопустимости использования ЗАЭС как военной цели

Короткая ссылка
«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ о недопустимости использования Запорожской АЭС в качестве целей для атак, заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.
Карчаа поддержал позицию МАГАТЭ о недопустимости использования ЗАЭС как военной цели
  • РИА Новости

«Мы полностью поддерживаем позицию МАГАТЭ и мистера Гросси о недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели, но и мы категорически против использования станции в качестве инструмента шантажа и манипуляций», — цитирует его РИА Новости.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, ранее комментируя заявление Киева о силовом решении вопроса по Запорожской АЭС, отметил, что объект не должен быть военной целью.

Гросси также заявил, что ситуация с безопасностью на объекте не улучшается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить