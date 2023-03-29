Карчаа поддержал позицию МАГАТЭ о недопустимости использования ЗАЭС как военной цели

«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ о недопустимости использования Запорожской АЭС в качестве целей для атак, заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.

«Мы полностью поддерживаем позицию МАГАТЭ и мистера Гросси о недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели, но и мы категорически против использования станции в качестве инструмента шантажа и манипуляций», — цитирует его РИА Новости.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, ранее комментируя заявление Киева о силовом решении вопроса по Запорожской АЭС, отметил, что объект не должен быть военной целью.

Гросси также заявил, что ситуация с безопасностью на объекте не улучшается.