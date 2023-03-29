Предприятиям Москвы одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 млрд рублей за год

Предприятиям Москвы одобрили льготные инвестиционные кредиты на 18,6 млрд рублей с марта 2022 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. «На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 млрд рублей. На этих производствах работают около 6000 человек», — рассказал Ефимов. Он отметил, что благодаря поддержке города компании решают логистические задачи, модернизируют площадки, ищут альтернативных поставщиков. Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.