Предприятиям Москвы одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 млрд рублей за год
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 млрд рублей. На этих производствах работают около 6000 человек», — рассказал Ефимов.
Он отметил, что благодаря поддержке города компании решают логистические задачи, модернизируют площадки, ищут альтернативных поставщиков.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.