Предприятиям Москвы одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 млрд рублей за год

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Предприятиям Москвы одобрили льготные инвестиционные кредиты на 18,6 млрд рублей с марта 2022 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Предприятиям Москвы одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 млрд рублей за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 млрд рублей. На этих производствах работают около 6000 человек», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что благодаря поддержке города компании решают логистические задачи, модернизируют площадки, ищут альтернативных поставщиков.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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