Новосибирское метро перевезло более 77 млн пассажиров в 2022 году

Новосибирский метрополитен укрепил свои позиции как третье по популярности метро в России по итогам 2022 года.

По официальным данным, в 2022 году городское метро перевезло 77,3 млн пассажиров, что на 2 млн больше, чем годом ранее, передаёт Сиб.фм.

Отмечается, что эта цифра в два раза превышает показатель по перевозке пассажиров в метро Екатеринбурга и других городов — Нижнего Новгорода (в 2022 году им воспользовались 30 млн человек), Казани (28,8 млн) и Самары (11 млн).

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.