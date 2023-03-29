Турпоток Ставрополья достиг 280 тысяч человек с начала 2023 года

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Около 280 тыс. туристов посетили Ставропольский край с начала 2023 года. Регион входит в десятку самых популярных мест для отдыха в стране.
Турпоток Ставрополья достиг 280 тысяч человек с начала 2023 года
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На территории края действуют 620 коллективных средств размещения на 52 тыс. мест, передаёт «СвоёТВ».

«Губернатор Владимир Владимиров обозначил туризм одним из ключевых направлений развития региона. По его поручению организациям отрасли, помимо федеральных, предоставляется комплекс краевых мер поддержки. Около 1,2 млрд рублей курортного сбора будут вложены в развитие инфраструктуры в ближайшие два года», — сообщили в правительстве региона.

Ранее сайт Nation News передавал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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