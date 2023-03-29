Бочкарёв: между станциями «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» построят новый подземный переход

Между станциями «Каховская» Большой кольцевой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии построят дополнительный подземный переход, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Ведутся подготовительные работы по разработке грунта котлована для строительства подземного пешеходного перехода, который пройдёт под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, длина перехода составит около 100 м.

«К нему можно будет пройти, спустившись по лестнице со стороны западного вестибюля или поднявшись по лестнице с платформы станции «Каховская» БКЛ метро и пройдя через зону кассового зала западного вестибюля», — уточнил заммэра.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в настоящее время совершить пересадку можно либо через переход, расположенный на центральной части платформы, либо по улице со стороны Чонгарского бульвара или улицы Каховка.

«Архитектурная отделка нового подземного перехода будет сочетаться со стилистикой западного вестибюля станции «Каховская», её выполнят в сером и белом цветах, пол облицуют гранитом, стены — мрамором», — отметил Кравцов.

Он добавил, что переход будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан.