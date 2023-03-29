Американская фармкомпания Eli Lilly продолжает поставлять жизненно важные препараты в Россию

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly продолжает поставлять жизненно важные препараты в Россию.
Американская фармкомпания Eli Lilly продолжает поставлять жизненно важные препараты в Россию
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства компании.

«Компания Eli Lilly осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что Eli Lilly заключила соглашение со швейцарской компанией Swixx BioPharma, предусматривающее передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию в России, а также выполнение текущих обязательств в отношении локального производства.

Отмечается, что это соглашение позволит продолжать поставки жизненно важных лекарственных препаратов Eli Lilly в Россию для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что глобального дефицита лекарств в России нет, разработаны и внедрены механизмы по быстрому решению сложностей.

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