В столице вновь пройдёт конкурс «Московские мастера»

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Конкурс «Московские мастера» состоится в столице в 26-й раз.
В столице вновь пройдёт конкурс «Московские мастера»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

В первых конкурсах «Московские мастера», которые проходят с 1998 года, было представлено всего семь профессий. В настоящее время их 40, из них 11 профессий относятся к социально-культурной сфере.

Количество участников может доходить до 20 тыс. человек, это представители более тысячи различных предприятий, организаций и компаний Москвы.

В 2023 году лучших наградят дипломами, знаками «Московский мастер» и денежными сертификатами.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

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