Глава Роскачества Протасов рассказал о результатах проверок социально значимых товаров

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о результатах исследования, касающегося социально значимой продукции, которое организация провела в 2022 году.

В прошлом году исследовали 823 торговые марки, концентрируясь на недорогих и социально значимых товарах, как продовольственных, так и непродовольственных, сообщил он в интервью «Известиям».

Так, 9% из них оказались фальсификатом, отметил Протасов.

По его словам, специалисты провели проверки региональных марок низкого ценового сегмента молока, сметаны, сливочного масла, сгущённого молока, сыров полутвёрдых и других. Доля фальсификата составила 7,6% (речь о незаявленных на этикетке растительных жирах).

Сметана и ультрапастеризованное молоко — самые качественные категории продукции по итогам 2022 года, отметил глава Роскачества. Максимальные пять баллов рейтинга получила сметана 38 марок и молоко 21 бренда.

Всего 21% исследованных товаров по итогам года соответствует всем требованиям безопасности, добавил Протасов.

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