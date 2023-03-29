Юрист Кузнецова напомнила, что овдовевшие пенсионеры могут увеличить размер пенсии

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что некоторые пенсионеры могут увеличить размер своей пенсии.

Не все знают, что при необходимости пенсионер может получать пенсию умершего супруга, сообщила она в разговоре с Life.ru.

«В частности, это касается получателей социальных пенсий. Если покойный супруг получал намного больше, то вдова может перейти на его пенсию. Только сначала нужно проверить, из каких надбавок складывалась высокая пенсия. Некоторые из них, например северный стаж, носят персональный характер. Супруга получить их не может», — уточнила юрист.

Она предупредила, что при переходе на пенсию супруга придётся отказаться от своей пенсии и от некоторых сопутствующих льгот. Для получателей социальных пенсий разница может составить от 10 тыс. рублей и больше, заключила Кузнецова.

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