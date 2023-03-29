Российская кругосветная экспедиция продолжится в апреле

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Кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей, несмотря на потерю тримарана, продолжится в апреле, сообщила руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.

«Примерно в середине апреля планируется старт с острова Пасхи», — цитирует РИА Новости Калюжную.

Она отметила, что российский путешественник Дмитрий Трубицын хранит свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи.

По её словам, была проведена ревизия катамарана, он в отличном состоянии.

Ранее сообщалось, что участников кругосветной экспедиции, которую они реализовывали на парусном тримаране, эвакуировали в Чили в связи с поломкой судна.

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