Российская кругосветная экспедиция продолжится в апреле

Кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей, несмотря на потерю тримарана, продолжится в апреле, сообщила руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.

«Примерно в середине апреля планируется старт с острова Пасхи», — цитирует РИА Новости Калюжную.

Она отметила, что российский путешественник Дмитрий Трубицын хранит свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи.

По её словам, была проведена ревизия катамарана, он в отличном состоянии.

Ранее сообщалось, что участников кругосветной экспедиции, которую они реализовывали на парусном тримаране, эвакуировали в Чили в связи с поломкой судна.