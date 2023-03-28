Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на ЗАЭС максимум семь часов

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на Запорожской атомной электростанции максимум семь часов. Об этом пишет Интерфакс.

«Они приедут в 10:00 мск и уедут, в крайнем случае, — в 17:00 мск. Что можно за это время понять? Особо ничего», — заявил Карчаа.

Советник «Росэнергоатома» добавил, что вряд ли можно ожидать кардинальных изменений по итогам визита делегации во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

Также Гросси в интервью Associated Press заявил, что может посетить Россию в ближайшее время.