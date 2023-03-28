Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на ЗАЭС максимум семь часов

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Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на Запорожской атомной электростанции максимум семь часов. Об этом пишет Интерфакс.

«Они приедут в 10:00 мск и уедут, в крайнем случае, — в 17:00 мск. Что можно за это время понять? Особо ничего», — заявил Карчаа.

Советник «Росэнергоатома» добавил, что вряд ли можно ожидать кардинальных изменений по итогам визита делегации во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

Также Гросси в интервью Associated Press заявил, что может посетить Россию в ближайшее время.

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