Аналитик Муртазин прокомментировал идею создания в России платформы электронных сим-карт
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«Дело в том, что поставщиками программы для eSIM являются иностранные компании, которые в любой момент могут прервать сотрудничество с российским рынком, операторы останутся без этих решений. Именно поэтому нам нужна компания или несколько компаний, которые создадут отечественное решение для интеграции eSIM как программного кода в существующие контейнеры, которые располагаются в флагманских моделях смартфонов», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, можно создать и собственный аппаратный контейнер для eSIM.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Минцифры совместно с НИИ Радио и ФСБ обсуждают внедрение отечественной платформы eSIM.