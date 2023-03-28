Аналитик Муртазин прокомментировал идею создания в России платформы электронных сим-карт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.

«Дело в том, что поставщиками программы для eSIM являются иностранные компании, которые в любой момент могут прервать сотрудничество с российским рынком, операторы останутся без этих решений. Именно поэтому нам нужна компания или несколько компаний, которые создадут отечественное решение для интеграции eSIM как программного кода в существующие контейнеры, которые располагаются в флагманских моделях смартфонов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, можно создать и собственный аппаратный контейнер для eSIM.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минцифры совместно с НИИ Радио и ФСБ обсуждают внедрение отечественной платформы eSIM.