Специалист Захаркин перечислил признаки финансовой пирамиды

Криптоинвестор, политик, общественный деятель Руслан Захаркин рассказал, как выявить недобросовестных инвесторов и финансовую пирамиду.

В беседе с ФАН он посоветовал прежде всего обратить внимание на обещания сверхдоходности за короткий срок.

Также рекомендуется проверить инвестиционные компании по таким параметрам, как наличие документов, опыт разработчиков, порог входа в бизнес, доходность, пути заработка, регламент на вывод денежных средств, наличие офисов, наличие рекламы.

По словам Захаркина, если компания имеет нужную документацию, основатели публичны и доходность обоснована, то допустимо рассмотреть вариант инвестирования.

«Гарантий в инвестициях нет и быть не может — это нужно понимать изначально, но не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности, поэтому рекомендую всем и каждому проверять любую организацию», — добавил он.

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.