Катера ТОФ провели стрельбы ракетами «Москит»

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Ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря.
Катера ТОФ провели стрельбы ракетами «Москит»
  • РИА Новости
  • © Ильдус Гилязутдинов

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

Экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.

В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бастион».

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