Катера ТОФ провели стрельбы ракетами «Москит»
- РИА Новости
- © Ильдус Гилязутдинов
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.
Экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.
В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что на одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бастион».