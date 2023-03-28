Катера ТОФ провели стрельбы ракетами «Москит»

Ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

Экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.

В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бастион».