Депутат Разворотнева прокомментировала идею включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ

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Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.
Депутат Разворотнева прокомментировала идею включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ
  • РИА Новости

В беседе с НСН она заявила, что автоматические системы учёта в некоторых случаях позволят снизить платежи.

«Я не говорю, что во всех. Но не должна идти речь о каком-то существенном увеличении платежа», — отметила депутат.

Как считает Разворотнева, новая концепция положительно отразится на прозрачности расчётов.

«Новая концепция предполагает, что система будет устанавливаться в рамках тарифа, будет контроль со стороны региональных служб по тарифам, завышенные стоимости не пропустят, есть лимит. С граждан снимается головная боль по установке этих приборов, по передаче показаний. Везде будут одинаковые приборы, повысится прозрачность, не будет перерасчётов», — пояснила депутат.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство сообщала, что в тарифы на оплату ЖКХ планируют включить установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла.

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