В Дмитрове запустили новый индустриальный парк

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В Дмитрове начал работу новый индустриальный парк «Белый Раст».
В Дмитрове запустили новый индустриальный парк
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что это 67-й индустриальный парк в регионе.

«Ожидается, что инвестиции новых резидентов индустриального парка составят более 1,5 млрд рублей. Резидентами будут созданы порядка 350 рабочих мест», — сказала она.

Тем временем в городском округе Химки начался второй этап строительства научно-индустриального парка, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минжилполитики.

В здании будут расположены конструкторские отделы. Предусмотрены конференц-зал и выставочный зал.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области появится новый технопарк для разработки беспилотников.

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