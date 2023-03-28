Мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в одном из банков Москвы
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Стрелявшим оказался житель района Строгино, 1951 года рождения», — рассказали агентству.
По имеющимся данным, мужчина отправился в банк «выяснять обстоятельства», взяв с собой пневматический пистолет.
«В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвёл выстрел вверх, после чего был задержан», — сказал собеседник.
Ранее пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот двенадцатилетнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области.