Мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в одном из банков Москвы

Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в отделении банка в Москве, его задержали. По данным МВД, инцидент произошёл после того, как стрелявший пообщался по телефону с мошенниками, которые убедили его в том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Стрелявшим оказался житель района Строгино, 1951 года рождения», — рассказали агентству.

По имеющимся данным, мужчина отправился в банк «выяснять обстоятельства», взяв с собой пневматический пистолет.

«В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвёл выстрел вверх, после чего был задержан», — сказал собеседник.

Ранее пятнадцатилетний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в живот двенадцатилетнему мальчику в селе Ивановка Волгоградской области.