В Госдуме предложили разработать собственное обозначение «звёздности» для классификации отелей

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила разработать в России собственное обозначение «звёздности» для классификации отелей.
В Госдуме предложили разработать собственное обозначение «звёздности» для классификации отелей
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

На встрече с главой Росстандарта Антоном Шалаевым депутат отметила, что не во всех странах для обозначения уровня отеля используют звёзды.

Как напомнила Школкина, в январе 2023 года в России приняли национальный стандарт услуг для гостиниц, работающих по системе «всё включено» или «ультра всё включено».

«Вместе с тем необходимо оперативно проработать вопрос подтверждения соответствия и контроля за соблюдением этих требований гостиничным бизнесом», — сказала депутат после встречи с Шалаевым.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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