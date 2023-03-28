Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России снижается

Роспотребнадзор фиксирует снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 12-й неделе 2023 года на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тыс. случаев», — отмечается в сообщении ведомства.

Заболеваемость COVID-19 также снизилась по сравнению с прошлой неделей на 5,4%.

В России за сутки в больницы попали 1604 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 602 пациента с COVID-19.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.