Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России снижается

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Роспотребнадзор фиксирует снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России.
Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России снижается
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 12-й неделе 2023 года на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тыс. случаев», — отмечается в сообщении ведомства.

Заболеваемость COVID-19 также снизилась по сравнению с прошлой неделей на 5,4%.

В России за сутки в больницы попали 1604 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 602 пациента с COVID-19.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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