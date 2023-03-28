Роспотребнадзор: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России снижается
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На 12-й неделе 2023 года на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тыс. случаев», — отмечается в сообщении ведомства.
Заболеваемость COVID-19 также снизилась по сравнению с прошлой неделей на 5,4%.
В России за сутки в больницы попали 1604 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 602 пациента с COVID-19.
Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.