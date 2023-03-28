StarHit: в ДТП под Орлом скончалась эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Левина

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В ДТП под Орлом скончалась эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Светлана Левина.
StarHit: в ДТП под Орлом скончалась эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Левина
  • РИА Новости

Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что Левина появлялась в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» в 2021 году.

Как уточняет Mash, вместе с ней в аварии погиб её муж, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин.

На сайте УМВД России по Орловской области говорится, что 24 марта в 00:40 минут во Мценском районе на автодороге М-2 «Крым» произошла авария, в которой погибли три человека и пострадал ребёнок.

По данным следствия, большегруз допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело.

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