StarHit: в ДТП под Орлом скончалась эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Левина

В ДТП под Орлом скончалась эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Светлана Левина.

Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что Левина появлялась в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» в 2021 году.

Как уточняет Mash, вместе с ней в аварии погиб её муж, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин.

На сайте УМВД России по Орловской области говорится, что 24 марта в 00:40 минут во Мценском районе на автодороге М-2 «Крым» произошла авария, в которой погибли три человека и пострадал ребёнок.

По данным следствия, большегруз допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело.