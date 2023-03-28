Суд ЛНР назначил 15 лет колонии убившему мирного жителя украинскому военному

Суд Луганской Народной Республики назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы украинскому военному Артёму Бублику, который в мае 2022 года убил мирного жителя в городе Попасная. Об этом сообщает сайт СК России.

«Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 58 отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Артёму Бублику. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 1 ст. 105 УК (убийство)», — сказано в сообщении.

Как установило следствие, 5 мая 2022 года Бублик направился в центр города Попасная.

По дороге он увидел одноэтажный дом, подойдя к которому заметил на крыльце женщину и силуэт человека за окном.

С целью устрашить мирных жителей украинский военный открыл огонь из АК-74 в окно дома и попал в мужчину, который от полученных ранений скончался.

Ранее RT сообщал, что суд в ДНР приговорил двоих украинских военных к 25 годам тюрьмы за убийство мирных граждан.