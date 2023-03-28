«Движение первых» перейдёт к полноценной деятельности во всех субъектах России
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщает «Взгляд».
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который провёл заседание, подчеркнул, что организационно-технические вопросы позади, и движение переходит к полноценной деятельности во всех 89 субъектах страны, включая новые регионы.
Вместе с тем он отметил, что в рамках акции «Движения первых» «Мы вместе. Дети» участники направили бойцам СВО 1,12 млн «добрых писем», более 29 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций изготовили для военнослужащих более 190 тыс. необходимых вещей: термобельё, спальные мешки, печки-буржуйки, рюкзаки, маскировочные халаты.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.