«Движение первых» перейдёт к полноценной деятельности во всех субъектах России

Заседание координационного совета «Движения первых» состоялось на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае в рамках «Марафона первых». В нём приняли участие представители 89 региональных отделений.

Об этом сообщает «Взгляд».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который провёл заседание, подчеркнул, что организационно-технические вопросы позади, и движение переходит к полноценной деятельности во всех 89 субъектах страны, включая новые регионы.

Вместе с тем он отметил, что в рамках акции «Движения первых» «Мы вместе. Дети» участники направили бойцам СВО 1,12 млн «добрых писем», более 29 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций изготовили для военнослужащих более 190 тыс. необходимых вещей: термобельё, спальные мешки, печки-буржуйки, рюкзаки, маскировочные халаты.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.