На Ставрополье воздушные линии электропередачи намерены перенести под землю

В Ставропольском крае разрабатывают концепцию «Чистого неба», направленную на перенос линий электропередачи под землю.

Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров, передаёт «СвоёТВ».

«Мы уже считаем, сколько будет стоить перенос проводов под землю при проведении работ на дорожном хозяйстве, чтобы открыть небо в наших городах», — прокомментировал Владимиров.

Подобная мера, по его словам, позволит избавить жителей от большого количества проводов на городских улицах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.