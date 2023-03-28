На Ставрополье воздушные линии электропередачи намерены перенести под землю

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В Ставропольском крае разрабатывают концепцию «Чистого неба», направленную на перенос линий электропередачи под землю.
На Ставрополье воздушные линии электропередачи намерены перенести под землю
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров, передаёт «СвоёТВ».

«Мы уже считаем, сколько будет стоить перенос проводов под землю при проведении работ на дорожном хозяйстве, чтобы открыть небо в наших городах», — прокомментировал Владимиров.

Подобная мера, по его словам, позволит избавить жителей от большого количества проводов на городских улицах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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