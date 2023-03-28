Собянин: запланированы новые переходы на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы.

Об этом информирует НСН.

Вестибюли и переходы свяжут станции БКЛ с радиальными линиями.

«Это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и ещё больше вписать её в действующую систему городского транспорта», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Переход на «Электрозаводской» упростит пересадку на Арбатско-Покровскую линию.

Второй вестибюль — вход со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная — строят на «Авиамоторной».

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