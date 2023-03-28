Роспотребнадзор: потребители имеют право вести фото- и видеосъёмку в магазинах
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Как говорится в Telegram ведомства, в Роспотребнадзор поступают обращения граждан с жалобами на сотрудников магазинов, запрещающих вести съёмку на территориях торговых точек и снимать товары.
«Согласно постановлению правительства России от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру», — отмечается в заявлении.
Подчёркивается, что запрет на съёмку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.