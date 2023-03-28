Роспотребнадзор: потребители имеют право вести фото- и видеосъёмку в магазинах

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Роспотребнадзор заявил, что потребитель имеет право вести съёмку на территории торговых точек, запрет на это от сотрудников магазина не имеет под собой правовых оснований.
Роспотребнадзор: потребители имеют право вести фото- и видеосъёмку в магазинах
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Как говорится в Telegram ведомства, в Роспотребнадзор поступают обращения граждан с жалобами на сотрудников магазинов, запрещающих вести съёмку на территориях торговых точек и снимать товары.

«Согласно постановлению правительства России от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что запрет на съёмку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.

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