РИА Новости: владельцев «Батенька, да вы трансформер» заподозрили в уклонении от налогов

Основателей самиздата «Батенька, да вы трансформер» могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, проверяется деятельность издательского дома «Мамихлапинатана», который управлял изданием «Батенька, да вы трансформер».

Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года.

«На счёт компании должно было поступить более 2 млн рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам», — отметил источник.

Он уточнил, что общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 млн рублей.