РИА Новости: владельцев «Батенька, да вы трансформер» заподозрили в уклонении от налогов
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По словам собеседника агентства, проверяется деятельность издательского дома «Мамихлапинатана», который управлял изданием «Батенька, да вы трансформер».
Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года.
«На счёт компании должно было поступить более 2 млн рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам», — отметил источник.
Он уточнил, что общая сумма задолженности компании по этим платежам превышает 11 млн рублей.