В России в преддверии сезона увеличился спрос на мотоциклы и скутеры

В компании «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что в марте спрос на мотоциклы, мопеды и скутеры начал расти. Это обусловлено скорым началом мотосезона.

Об этом сообщают «Известия».

Так, в период с 1 по 23 марта спрос на мотоциклы с пробегом вырос на 24,4% по сравнению с тем же периодом февраля 2023 года. Спрос на новые мотоциклы увеличился на 22%.

Мопеды и скутеры показали одинаковый рост, как в категории новых, так и в категории подержанных — на 43,7%.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.