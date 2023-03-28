В России в преддверии сезона увеличился спрос на мотоциклы и скутеры
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Об этом сообщают «Известия».
Так, в период с 1 по 23 марта спрос на мотоциклы с пробегом вырос на 24,4% по сравнению с тем же периодом февраля 2023 года. Спрос на новые мотоциклы увеличился на 22%.
Мопеды и скутеры показали одинаковый рост, как в категории новых, так и в категории подержанных — на 43,7%.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.