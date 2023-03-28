Бочкарёв: платформа станции «Физтех» салатовой ветки метро в монолите готова на 50%

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Устройство основных конструкций платформы станции «Физтех» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро выполнено на 50%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: платформа станции «Физтех» салатовой ветки метро в монолите готова на 50%
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«В целом на станции «Физтех» монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы — наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки», — сказал Бочкарёв.

По его словам, устройство основных конструкций активно ведётся и в двух вестибюлях «Физтеха»: идёт бетонирование технических уровней.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в северном вестибюле, обеспечивающем выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, а в южном, находящемся со стороны бульвара Академика Ландау, — более чем на треть.

«Строители также продолжают внутреннее обустройство перегонных тоннелей и возведение притоннельных сооружений перегонов», — уточнил Кравцов.

Протяжённость нового строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии составляет около 6 км и включает три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

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