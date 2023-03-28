Специалист в сфере недвижимости Кромочкин дал советы по бронированию жилья в путешествии

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин дал советы путешественникам, как подобрать и забронировать подходящее жильё в поездке.

Прежде чем выбрать место для проживания, туристам важно изучить пункт назначения, узнать о различных районах, их удобствах, близости к достопримечательностям, которые они планируют посетить, сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Кромочкин посоветовал учитывать такие критерии размещения, как площадь, цена, количество спальных мест, наличие кондиционера, отопления, Wi-Fi.

Он также порекомендовал бронировать жильё заранее и читать отзывы предыдущих арендаторов, а также общаться с арендодателем. По его словам, на большинстве сервисов онлайн-бронирования жилья арендодатели должны проходить проверку профиля. Об успешном прохождении свидетельствует определённый знак.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.