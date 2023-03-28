Автоэксперт Форманчук допустил, что большинство россиян перейдут на машины из КНР через пять лет
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«Для полноценной эксплуатации автомобилей из Китая нужно намного больше запчастей, нежели сейчас есть в России. Обычно их завозят под объём машин, пока их не будет сотни и сотни тысяч, никто не будет запчасти возить. На это нужны годы, лет от пяти», — объяснил Форманчук в беседе с URA.RU.
По его словам, в 2022 году в России продали около 400 тыс. автомобилей, порядка 70% из них — из Китая.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.