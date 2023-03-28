Автоэксперт Форманчук допустил, что большинство россиян перейдут на машины из КНР через пять лет

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что большинство россиян перейдут на автомобили китайского производства минимум через пять лет.

«Для полноценной эксплуатации автомобилей из Китая нужно намного больше запчастей, нежели сейчас есть в России. Обычно их завозят под объём машин, пока их не будет сотни и сотни тысяч, никто не будет запчасти возить. На это нужны годы, лет от пяти», — объяснил Форманчук в беседе с URA.RU.

По его словам, в 2022 году в России продали около 400 тыс. автомобилей, порядка 70% из них — из Китая.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.