Юрист Иващенко рассказала об изменении порядка перерасчёта за ОДН в многоквартирных домах

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что изменили правила перерасчёта начислений за общедомовые нужды (ОДН). Теперь собственники должны оплачивать весь объём услуг за ОДН.

Если в доме установлен общий счётчик, то расходы по нему за ОДН жильцы оплачивать будут в любом случае, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

«Если технической возможности установить счётчик (в доме. — RT) нет, то оплачивать коммунальные услуги жильцы всё равно будут по нормативам. Это касается горячей и холодной воды, электроэнергии и газа. Оплата отопления осуществляется одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года», — уточнила Иващенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН заявила, что в России жильцам многоквартирных домов необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний (УК).