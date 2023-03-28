Юрист Иващенко рассказала об изменении порядка перерасчёта за ОДН в многоквартирных домах

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что изменили правила перерасчёта начислений за общедомовые нужды (ОДН). Теперь собственники должны оплачивать весь объём услуг за ОДН.
Юрист Иващенко рассказала об изменении порядка перерасчёта за ОДН в многоквартирных домах
  • РИА Новости

Если в доме установлен общий счётчик, то расходы по нему за ОДН жильцы оплачивать будут в любом случае, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

«Если технической возможности установить счётчик (в доме. — RT) нет, то оплачивать коммунальные услуги жильцы всё равно будут по нормативам. Это касается горячей и холодной воды, электроэнергии и газа. Оплата отопления осуществляется одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года», — уточнила Иващенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН заявила, что в России жильцам многоквартирных домов необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний (УК).

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