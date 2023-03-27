В Кировской области приостановят движение по мосту через Вятку на время половодья

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В Кировской области планируют приостановить движение по мосту через реку Вятку на время половодья.
В Кировской области приостановят движение по мосту через Вятку на время половодья
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  • © Emil Stefanov / EyeEm

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

В Малмыжском районе уже начались работы по наведению понтонной переправы. Проезд организуют через паромную переправу.

В районной мэрии уточнили, что население деревень на левобережной стороне Вятки обеспечено продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

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