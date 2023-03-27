В Удмуртии проводят проверку по факту обрушения участка трассы М-7

В Игринском районе Удмуртии проводят проверку по факту обрушения участка федеральной трассы М-7.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл около деревни Загребино. На месте проходят восстановительные работы.

«На федеральной дороге в связи с дефектом на водопропускной трубе произошёл размыв грунта. Также обрушение части насыпи и части дорожной одежды над водопропускной трубой», — цитирует ИА «Удмуртия» Артёма Овчинникова, директора филиала ФКУ Упрдор «Прикамье» в Ижевске.

На участок доставлены водопропускные трубы, продолжается расчистка русла.