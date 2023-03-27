Авиаэксперт Гусаров разъяснил особенности системы ваучеров на авиабилеты

Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru, рассказал об особенностях системы ваучеров, которые выдавались за отменённые в 2020 году авиарейсы.

«В марте 2020 года полёты авиакомпаний были ограничены, авиация практически не летала. Возникла необходимость возврата огромного количества денег за уже проданные билеты. Мы же месяца за три покупаем билеты. Возникла такая ситуация, когда авиакомпаниям в одночасье нужно было вернуть большое количество денег за ранее проданные авиабилеты», — напомнил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в результате была создана система ваучеров, некая заморозка средств на три года, чтобы люди могли воспользоваться ими в счёт оплаты своих будущих полётов.

Сейчас трёхлетний период заканчивается, добавил Гусаров.

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