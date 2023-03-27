Авиаэксперт Гусаров разъяснил особенности системы ваучеров на авиабилеты

Короткая ссылка
Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru, рассказал об особенностях системы ваучеров, которые выдавались за отменённые в 2020 году авиарейсы.
Авиаэксперт Гусаров разъяснил особенности системы ваучеров на авиабилеты
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

«В марте 2020 года полёты авиакомпаний были ограничены, авиация практически не летала. Возникла необходимость возврата огромного количества денег за уже проданные билеты. Мы же месяца за три покупаем билеты. Возникла такая ситуация, когда авиакомпаниям в одночасье нужно было вернуть большое количество денег за ранее проданные авиабилеты», — напомнил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в результате была создана система ваучеров, некая заморозка средств на три года, чтобы люди могли воспользоваться ими в счёт оплаты своих будущих полётов.

Сейчас трёхлетний период заканчивается, добавил Гусаров.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить