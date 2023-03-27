В Оренбургской области откроют 48 загородных оздоровительных лагерей во время летней кампании
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В 2023 году в организации отдыха и оздоровления планируется направить по меньшей мере 80 тыс. детей.
«Наши основные задачи — чтобы максимальное количество оренбургских школьников отдохнули и укрепили здоровье, получив при этом качественные услуги», — заявил губернатор Денис Паслер.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.