В Оренбургской области откроют 48 загородных оздоровительных лагерей во время летней кампании

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В Оренбургской области будут работать 48 летних загородных оздоровительных лагерей и около 800 лагерей дневного пребывания во время летней кампании.
В Оренбургской области откроют 48 загородных оздоровительных лагерей во время летней кампании
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2023 году в организации отдыха и оздоровления планируется направить по меньшей мере 80 тыс. детей.

«Наши основные задачи — чтобы максимальное количество оренбургских школьников отдохнули и укрепили здоровье, получив при этом качественные услуги», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.

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