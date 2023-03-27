В России планируют начать продажи иранских автомобилей Saipa в июне

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В России планируют начать продажи иранских автомобилей SAIPA в июне. К этому месяцу ожидается завоз в Россию по параллельному импорту первой партии автомобилей моделей Quik, Saipa и Shahin.
В России планируют начать продажи иранских автомобилей Saipa в июне
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова.

Он рассказал, что «Бест Моторс» заключил контракт с Saipa на три года.

«Первую партию, по нашему плану — открою секрет — мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца», — заявил Степанов. 

По его словам, цену на автомобили планируют установить на уровне от 1 млн рублей до 1,7 млн рублей. 

Параллельно с поставкой первой партии автомобилей машины будут сертифицировать в России.

Также автомобили будут подлежать гарантийному обслуживанию.

Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН рассказал о возможных перспективах иранского автопрома в России.

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