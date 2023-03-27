В России планируют начать продажи иранских автомобилей Saipa в июне
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова.
Он рассказал, что «Бест Моторс» заключил контракт с Saipa на три года.
«Первую партию, по нашему плану — открою секрет — мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца», — заявил Степанов.
По его словам, цену на автомобили планируют установить на уровне от 1 млн рублей до 1,7 млн рублей.
Параллельно с поставкой первой партии автомобилей машины будут сертифицировать в России.
Также автомобили будут подлежать гарантийному обслуживанию.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН рассказал о возможных перспективах иранского автопрома в России.