Метеоролог Тишковец посоветовал не спешить с заменой зимних шин

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям Европейской части России не стоит переходить на летние шины как минимум до конца первой декады апреля.
Метеоролог Тишковец посоветовал не спешить с заменой зимних шин
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«Хотя в Европейской части России и наступила метеорологическая весна, я не рекомендовал бы автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Хоть температура днём уже не ниже 3—8 градусов тепла, весна ещё полностью не вступила в свои права», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, даже со слабыми заморозками дождевая вода будет подмерзать, что приведёт к гололедице.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.

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