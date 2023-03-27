Метеоролог Тишковец посоветовал не спешить с заменой зимних шин
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«Хотя в Европейской части России и наступила метеорологическая весна, я не рекомендовал бы автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Хоть температура днём уже не ниже 3—8 градусов тепла, весна ещё полностью не вступила в свои права», — сказал он в беседе со «Взглядом».
По его словам, даже со слабыми заморозками дождевая вода будет подмерзать, что приведёт к гололедице.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.