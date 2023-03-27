Работы по благоустройству начнутся в Подмосковье в апреле

В Московской области пройдут работы по благоустройству. До 1 апреля будет проверена исправность коммунальной техники, а с начала месяца специалисты приступят к подготовке дворов к летнему сезону.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Программа охватит 15 тыс. дворов, 18 тыс. детских площадок, 2,7 тыс. парков и общественных территорий.

«У нас чёткий алгоритм — до 1 апреля подготовить технику под летний сезон. Это переоборудование, а также разработка новых маршрутов на летнюю уборку», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин на заседании под руководством губернатора Андрея Воробьёва.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.