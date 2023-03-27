Работы по благоустройству начнутся в Подмосковье в апреле
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Программа охватит 15 тыс. дворов, 18 тыс. детских площадок, 2,7 тыс. парков и общественных территорий.
«У нас чёткий алгоритм — до 1 апреля подготовить технику под летний сезон. Это переоборудование, а также разработка новых маршрутов на летнюю уборку», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин на заседании под руководством губернатора Андрея Воробьёва.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.