Работы по благоустройству начнутся в Подмосковье в апреле

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В Московской области пройдут работы по благоустройству. До 1 апреля будет проверена исправность коммунальной техники, а с начала месяца специалисты приступят к подготовке дворов к летнему сезону.
Работы по благоустройству начнутся в Подмосковье в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Программа охватит 15 тыс. дворов, 18 тыс. детских площадок, 2,7 тыс. парков и общественных территорий.

«У нас чёткий алгоритм — до 1 апреля подготовить технику под летний сезон. Это переоборудование, а также разработка новых маршрутов на летнюю уборку», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин на заседании под руководством губернатора Андрея Воробьёва.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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