В Новосибирской области появилось более тысячи спортобъектов за пять лет
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Об этом сообщает «Сиб.фм».
«Общее количество жителей, систематически занимающихся спортом, за последние пять лет увеличилось болеем чем на 300 тыс. человек. Значительный прирост наблюдался в 2019 году. Это как раз тот год, когда наш регион начал участвовать в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», — заявил министр спорта региона Сергей Ахапов.
По его словам, благодаря вводу новых объектов, проведению массовых мероприятий и участию в новых проектах, наблюдается хорошая динамика.
В частности, в области построили физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, лыжные комплексы, стадионы, крытые хоккейные коробки, спортплощадки.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.