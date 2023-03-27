В Новосибирской области появилось более тысячи спортобъектов за пять лет

В Новосибирской области появилось свыше тысячи спортивных объектов за последние пять лет.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

«Общее количество жителей, систематически занимающихся спортом, за последние пять лет увеличилось болеем чем на 300 тыс. человек. Значительный прирост наблюдался в 2019 году. Это как раз тот год, когда наш регион начал участвовать в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», — заявил министр спорта региона Сергей Ахапов.

По его словам, благодаря вводу новых объектов, проведению массовых мероприятий и участию в новых проектах, наблюдается хорошая динамика.

В частности, в области построили физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, лыжные комплексы, стадионы, крытые хоккейные коробки, спортплощадки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.